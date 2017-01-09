В Екатеринбурге почти 12 тысяч человек подхватили грипп и простуду в новогодние каникулы

Санитарные врачи советуют свердловчанам соблюдать меры профилактики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

За неделю с 2 по 8 января в Екатеринбурге зарегистрировали 11,7 тысячи случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, рассказали сегодня, 10 января, в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости за это время оказался наиболее превышенным в Екатеринбурге, Пелыме, Североуральском, Туринском городских округах. Медики нашли в пробах у заболевших вирусы гриппа А, гриппа В, парагриппа, РС-инфекции, а также риновирусной и метапневмовирусной инфекций.

Кроме того, за ту же неделю врачи зарегистрировали 111 случаев пневмонии. В Екатеринбурге, Рефтинском, Режевском, Качканарском и Асбестовском городских округах показатель заболеваемости превышен вдвое.