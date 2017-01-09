В Екатеринбурге почти за 200 миллионов рублей выставили на продажу популярный пляжный комплекс

Cuba Beach Club на Большом конном полуострове предлагается с декабря прошлого года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

В Екатеринбурге на продажу выставлен пляжный комплекс Cuba Beach Club, который находится на ВИЗе на Большом конном полуострове. Судя по объявлению, размещенному на сайте агентства недвижимости, стоимость объекта составляет 180 миллионов рублей.

Cuba Beach Club или просто пляж «Куба», расположенный на участке площадью 11,89 тысяч квадратных метров, состоит из нескольких зон: ресторана и бара, двухэтажной гостиницы, банного комплекса из трех бань, административно-бытового корпуса. Также в комплекс входят открытый бассейн, теннисный, волейбольный и футбольный корты, пирсы с банкетными залами, веранда-корабль на воде. Общая площадь строений – более 5 000 квадратных метров. В зимний период здесь проводят гонки на льду на Верх-Исетском пруду.

В «Екадоме» Ura.ru рассказали, что комплекс продается с декабря прошлого года, но пока звонков от покупателей не было. Клуб находится в действующем состоянии, персонал продолжает работать.

— Есть пара моментов, которые нужно доделать: в гостинице не до конца закончена внутренняя обстановка, в баню надо внутреннюю отделку завершить и мебель закупить, — уточнили в агентстве недвижимости.

Комплекс по-прежнему работает, правда, после середины декабря не было обновлений на сайте и в группе ВКонтакте. В самом комплексе продажу Cuba Beach Club продажу комментировать отказались.

Кроме «Кубы» в Екатеринбурге открыты пляжный комплекс SunDali на Шарташе, «Пляж Огонь» и GreenPark на Балтыме.

Владельцем комплекса, по информации Ura.ru, считается дочь сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба — Елена Яцкова.