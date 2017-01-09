Наверх
Пройдете ли вы «Тест на идиота», который помогает немецким водителям доказать, что они дружат с головой
20:47, сегодня
Два в центре, один во Втузгородке: в Екатеринбурге заработали три новых отеля
20:35, сегодня
В Екатеринбурге почти за 200 миллионов рублей выставили на продажу популярный пляжный комплекс
19:59, сегодня
Кто-то не хочет платить: в Региональной энергетической комиссии Свердловской области прошли обыски
19:07, сегодня
В Нижнем Тагиле ищут 28-летнюю мать двоих детей, пропавшую по пути на работу
19:00, сегодня
В Екатеринбурге с работницы паспортного стола взыскали больше миллиона рублей за покупку квартиры
18:39, сегодня1
Жители южных республик оказались добрее русских продавщиц: в Екатеринбурге стартовал проект «Теплые места»
18:35, сегодня
Замглавы МУГИСО Александр Самбурский повторно отстранен от работы
18:24, сегодня
Футболист из Нигерии пробивается в ФК «Урал» через Деда Мороза
17:30, сегодня
Екатеринбург остался без омолаживающей косметики из-за таможенников Кольцово
17:25, сегодня
На месте будущего храма-на-воде в центре Екатеринбурга начались работы
17:18, сегодня
Минздрав повысит тарифы на платные услуги в свердловских больницах
16:49, сегодня2
«Каменный ручей» перестал быть теплым: в Екатеринбурге на Щербакова снесли остановку с инфракрасным обогревом
15:46, сегодня
Мороз и солнце, день чудесный! Как холода в Екатеринбурге повлияли на внешний вид горожан
15:45, сегодня
Ройзман назвал враньем версию о вине пилота в крушении Ту-154
15:34, сегодня1
Корь отступила: в Свердловской области остановили вспышку инфекции
14:53, сегодня
Пил как котенок: в Нижнем Тагиле застрелили сторожа, который сравнил гостя с животным
14:52, сегодня
В Горном Щите хозяин не смог спасти свою 12-летнюю овчарку из пожара
14:40, сегодня
Синоптики отменили крещенские морозы в Свердловской области
14:14, сегодня
В Екатеринбурге почти 12 тысяч человек подхватили грипп и простуду в новогодние каникулы
14:10, сегодня
«Пока, трубочка! Улетай навсегда»: малышку из Екатеринбурга прооперировали в Израиле на собранные уральцами деньги
14:05, сегодня1
Ждем коллапса с электричками: «дочка» РЖД требует сотни миллионов рублей с властей Свердловской области
13:49, сегодня
Вместо воды, горячего обеда и гостиницы: екатеринбуржцев задержанного рейса в Стамбуле сдали в полицию
13:01, сегодня2
Дружно ждем посылки из Китая: «Алиэкспресс» возобновил доставку в Россию
13:00, сегодня
В Ревде пригородный автобус сбил на пешеходном переходе мужчину
12:50, сегодня
Зоопарк Екатеринбурга собирает новогодние елки для животных
12:18, сегодня
В Екатеринбурге во время обеда ограбили салон «Евросеть» на Заводской, угрожая продавцу оружием
12:16, сегодня1
Бюджет «Викинга», сочельник и гадания на Рождество: Яндекс назвал самые «горячие» темы для свердловчан в праздники
11:50, сегодня
В Екатеринбурге водитель «Яндекс.Такси» устроил массовое ДТП
11:38, сегодня
Студентка из Екатеринбурга по ошибке стала актрисой популярных российских сериалов
11:32, сегодня
В Верхней Салде мужчина задушил бывшую жену в первые минуты Нового года
11:00, сегодня
Суд вынес приговор грузчику, который пытался задушить уборщицу в аэропорту Екатеринбурга
11:00, сегодня
Барду Александру Новикову запретили выезжать из Екатеринбурга
10:35, сегодня
В аэропорту Кольцово рассказали, на каких курортах отдыхали екатеринбуржцы в новогодние каникулы
10:30, сегодня
Торговую сеть «Монетка» в Екатеринбурге обвиняют в порче памятника архитектуры
10:09, сегодня
Журналы «Деньги» и «Власть» перестанут выходить в печатном виде
09:45, сегодня
В Германии набирает популярность видео неудачного дрифта в центре Екатеринбурга
09:14, сегодня
Минюст РФ предложил отбирать у должников единственное жилье
08:50, сегодня3
Зависимость курильщиков от табака будут лечить по полису ОМС
08:38, сегодня1
8 декабря в Екатеринбурге на улице Саввы Белых, 3, открылась новая аптека Живика
08:35, сегодня
Екатеринбуржец покончил с собой в отделе полиции Кургана
08:14, сегодня1
Пранкер Лексус и документалист Андрей Крупин из Екатеринбурга сделают граффити в Турции в память об убитом после России
20:56, 09.01.2017
В Перми поженились Дед Мороз и Снегурочка из Екатеринбурга
20:30, 09.01.2017
9 января в Екатеринбурге: сын Шипулина и холод
20:29, 09.01.2017
«Где три армянина — там диаспора»: чем живет национальная община в Екатеринбурге
20:11, 09.01.2017
В Свердловской области пенсионер покончил с собой после визита коллекторов
20:02, 09.01.20171
Известная екатеринбургская учительница не может вернуться из Германии из-за того, что не хватает денег
19:30, 09.01.2017
Неосторожное обращение с огнем – основная причина гибели людей в пожарах за новогодние праздники в Свердловской области
19:12, 09.01.2017
В Екатеринбурге школьник напал с ножом на брата
19:06, 09.01.2017
В Москве во время аномальных холодов насмерть замерзла екатеринбурженка
18:05, 09.01.2017
Призы стоимостью 2 миллиона рублей: объявлена дата и место проведения «Лыжни России – 2017» в Екатеринбурге
17:29, 09.01.2017

В Екатеринбурге почти за 200 миллионов рублей выставили на продажу популярный пляжный комплекс

В Екатеринбурге почти за 200 миллионов рублей выставили на продажу популярный пляжный комплекс
16+
Фото: vk.com/cubabeachclub
Cuba Beach Club на Большом конном полуострове предлагается с декабря прошлого года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

В Екатеринбурге на продажу выставлен пляжный комплекс Cuba Beach Club, который находится на ВИЗе на Большом конном полуострове. Судя по объявлению, размещенному на сайте агентства недвижимости, стоимость объекта составляет 180 миллионов рублей.
 
Cuba Beach Club или просто пляж «Куба», расположенный на участке площадью 11,89 тысяч квадратных метров, состоит из нескольких зон: ресторана и бара, двухэтажной гостиницы, банного комплекса из трех бань, административно-бытового корпуса. Также в комплекс входят открытый бассейн, теннисный, волейбольный и футбольный корты, пирсы с банкетными залами, веранда-корабль на воде. Общая площадь строений – более 5 000 квадратных метров.
 
В зимний период здесь проводят гонки на льду на Верх-Исетском пруду.
 
В «Екадоме» Ura.ru рассказали, что комплекс продается с декабря прошлого года, но пока звонков от покупателей не было. Клуб находится в действующем состоянии, персонал продолжает работать. 

— Есть пара моментов, которые нужно доделать: в гостинице не до конца закончена внутренняя обстановка, в баню надо внутреннюю отделку завершить и мебель закупить, — уточнили в агентстве недвижимости.

  • Комплекс по-прежнему работает, правда, после середины декабря не было обновлений на сайте и в группе ВКонтакте. В самом комплексе продажу Cuba Beach Club продажу комментировать отказались.
  • Кроме «Кубы» в Екатеринбурге открыты пляжный комплекс SunDali на Шарташе, «Пляж Огонь» и GreenPark на Балтыме. 
  • Владельцем комплекса, по информации Ura.ru, считается дочь сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба — Елена Яцкова.

Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 10.01.2017, 19:59
Тэги: Деньги, Бизнес, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Отключение света Уралмаш, Эльмаш Спорт Еда История Екатеринбурга Позитив Ельцин-центр Новости Дом-2 ЧМ-2018 Видео Убийство в Рахмангулово В Екатеринбурге -40 градусов МЧС Хэллоуин-2015 Дороги Туризм Слухи Отношения Кризис и санкции Новости России Строительство Мистика Биатлон В Египте разбился самолет с российскими туристами Шоу-бизнес Крушение самолета под Ростовом Взрыв Новый год Доска позора Сибирская язва Животные Интернет Волейбол Рецензия Кто заработал ДТП Мультимедиа Обрушение крыши на Калинина Скандал с Новиковым Культура Скорая помощь Храм святой Екатерины Эксклюзив Красота Коллекторы Дорожные воины Снос монастыря на Качканаре Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Расстрел Розыск Необычное Горячее ИГИЛ Знаменитости Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Происшествия Ту 154 Криминал Погода Ошибки врачей Конкурсы Грипп в Екатеринбурге ЗАГС Тест Пусть говорят Секс Здоровье Статистика Медицина Транспорт Корь Семья Голодовка в колонии Общественный транспорт Дети Мотоциклы Растения Пожар Экономика Военный репортаж Ловец покемонов Путин Репортаж ГИБДД Музыка ЖКХ Выставки Смерть Катастрофа Баскетбол Женщины Война ритуальных агентств Расписание Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Хоккей Авто Приговор Лошагину Парковки Грипп Искусство Горящие авто Личное Недвижимость Политика Религия Экономия Школа Развлечения Высокие технологии История успеха Производство ВУЗ Рейтинг Мировые новости Образование Футбол Мужчины Гололед Расстрел на Депутатской Суд Студенты Новости дня Фото Мода Приостановка полетов в Египет Деньги Опрос Самолет Минобороны упал в Якутии Отдых Лайфхак Самолет СМИ Дело Пьянкова Бэби-боксы Психология Интервью Бизнес Жизнь в городе Скандалы Взятки Афиша

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru