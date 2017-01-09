В Екатеринбурге с работницы паспортного стола взыскали больше миллиона рублей за покупку квартиры

Деньги пошли в пользу государства.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

В Екатеринбурге в понедельник, 9 января, по решению Свердловского областного суда с чиновницы взыскали 1,1 миллион рублей в пользу государства. Женщина два года назад купила квартиру, но не смогла отчитаться, откуда взяла деньги.

Покупка квартиры

Квартиру паспортистка приобрела еще в декабре 2014 года. Это была «однушка», за которую она выложила из своего кармана 1,7 миллионов рублей. При этом женщина взяла ипотечный кредит на сумму 630 тысяч рублей.

Комиссия УФМС

Однако в сделке по покупке квартиры своей подчиненной усомнились в комиссии управления Федеральной миграционной службы, проверив ее доходы и расходы, и пришли к выводу, что часть денег (1,1 миллион рублей) была получена чиновницей незаконно. В ответ паспортистка заявила, что эту сумму ей выделили родители.

– В ходе проверочных мероприятий законность получения доходов, за счет которых приобретена недвижимость, не подтверждена. Доводы государственной служащей о предоставлении оставшейся суммы в размере 1 150 тысяч рублей родителями-пенсионерами не подтвердились, – рассказали НАШЕЙ в пресс-службе областной прокуратуры.

Судебное разбирательство

В результате в прокуратуре подали иск о взыскании с чиновницы этой суммы в пользу государства. Однако Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в иске в сентябре 2016 года. Прокуратура подала апелляцию на данное решение, и в понедельник, 9 января, Свердловский областной суд полностью удовлетворил иск.