Екатеринбург остался без омолаживающей косметики из-за таможенников Кольцово

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

В Екатеринбурге 9 января на таможне в Кольцово задержали приехавшего из Китая мужчину из-за его груза. Гражданин КНР пытался ввезти 10 килограммов омолаживающей косметики. Проблема, как отметили в пресс-службе Кольцовской таможни , в том, что на все средства у китайца не было документов.

Как сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни, гражданин КНР постоянно проживал в Свердловской области и уехал в Харбин «по делам». Когда же вернулся, решил завезти к нам 45 коробок и 15 ампул со средствами по уходу за кожей. Таможенников заинтересовала большая клетчатая сумка, которую они решили просветить.

– Пассажир по приезду пошел по «зеленому коридору». Это равносильно заявлению, что он не ввозил товары, подлежащие обязательному декларированию. Однако у китайца с собой оказались вещи, предназначенные не для личного использования, в соответствии с действующим законодательством он должен был оформить на них таможенную декларацию и уплатить соответствующие таможенные сборы, – уточнили в ведомстве.

Под давлением обстоятельств и сам владелец омолаживающей косметики признался, что вез ее не для личного использования, а на продажу. В итоге товар у мужчины забрали и поместили на склад, все средства теперь направят на экспертизу для определения их стоимости.