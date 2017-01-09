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Два в центре, один во Втузгородке: в Екатеринбурге заработали три новых отеля

Два в центре, один во Втузгородке: в Екатеринбурге заработали три новых отеля
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Фото: tenethotel.ru
НАША делится их особенностями, услугами и ценами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Екатеринбург пополнился тремя трехзвездочными отелями, сообщает во вторник, 10 января, пресс-служба администрации города. Все три отели относятся к классу «три звезду. Два из низ расположены в центре города: отель Tenet на Хохрякова,1 А и отель «Арбат» на Вайнера, 9А. А третий отель Tessa расположен в микрорайоне Втузгородок по улице Академической, 28А.

Отель Tenet

Отель Tenet рассчитан на 102 места. По информации на сайте отеля, приобрести здесь стандартный номер на одного-двух человек обойдется в сутки от 3 440 рублей, двух местный номер – на тысячу дороже (от 4 440 рублей), номер повышенной комфортности обойдется на сумму от 4 210 рублей.

отель tenet в екатеринбурге

В отеле имеется пять конференц-залов и ресторан. Из дополнительных услуг отель предоставляет: завтрак, доступ в Интернет, room-сервис, прачечную, а также трансфер.

отель tenet в екатеринбурге

отель tenet в екатеринбурге

отель tenet в екатеринбурге

Фото: tenethotel.ru

Отель «Арбат»

Рассчитан на 30 мест, номера типа «Стандарт», «Полулюкс» и «Люкс». Стандартный номер здесь стоит 2 500 за сутки, люкс обойдется в два раза больше.

отель арбат в екатеринбурге

В бесплатных услугах отеля имеется завтрак, Интернет, room-сервис, парковка и многое другое. Также в здании отеля расположено кафе «Арбат».

отель арбат в екатеринбурге

Фото: arbat66.ru

Отель Tessa

Также, как и «Арбат», рассчитан на 30 постояльцев. Номер для одного человек обойдется в 2 300 – 2 500 рублей за сутки, вдвоем – от 3 000 до 3 500 рублей. Номер «Люкс» на одного человека составит 4 700 рублей, на двоих – 5 900 рублей.

отель tessa в екатеринбурге

В отеле имеется два конференц-зала, ресторан и сауна с бассейном. Среди бесплатных услуг: Интернет, электронный сейф и парковка.

отель tessa в екатеринбурге

отель tessa в екатеринбурге

отель tessa в екатеринбурге

Фото: tessa-hotel.ru

  • На сегодняшний день в Екатеринбурге действуют 116 гостиниц различной классности, способные разместить свыше 10,5 тысячи гостей города.
  • До начала мундиаля Екатеринбург пополнится еще несколькими современными гостиницами. Одна из них, рассчитанная на 30 комфортабельных номеров, сейчас достраивается на улице Московской, 4. Объект будет введен в строй уже в 2017 году.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Дмитрий Шевалдин, 10.01.2017, 20:35
Тэги: Деньги, Туризм, Фото
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