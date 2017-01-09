Корь отступила: в Свердловской области остановили вспышку инфекции

Вспышка заболевания началась в Екатеринбурге и области в октябре 2016 года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017
В Свердловской области нормализовалась ситуация с распространением кори, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора сегодня, 10 января.
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В Свердловской области остановили вспышку кори
Вспышка кори в Свердловской области ликвидирована, на данный момент ситуация с распространением заболевания характеризуется как благополучная. В конце декабря 2016 года отменили постановление о запрете не привитым от кори детям и сотрудникам посещать образовательные учреждения.
До конца этой недели будет отменено второе постановление, запрещающее непривитым свердловчанам посещать массовые мероприятия.
Врачи по-прежнему призывают свердловчан прививаться от кори
Эпидемиологи продолжат наблюдать за ситуацией с корью в регионе. Несмотря на успехи в борьбе с распространением кори, врачи по-прежнему рекомендуют свердловчанам прививаться от этого и других заболеваний, чтобы не усугубить ситуацию. С ноября 2016 года по январь 2017-го прививки от кори сделали 83 тысячи человек.
- Вспышка кори в Екатеринбурге началась в октябре. Позже случаи заболевания корью были выявлены в других городах области. Всего было зафиксировано 86 случаев, в том числе 56 детей.
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