Жители южных республик оказались добрее русских продавщиц: в Екатеринбурге стартовал проект «Теплые места»

Активисты просят не выгонять из киосков на улицу пассажиров, ждущих транспорт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Екатеринбургская художница Лени Сморагдова , которая пытается ввести в городе специальные остановки с обогревом, продвигает новую идею «Теплые места», которая доступна для всех сегодня и сейчас.

Девушка просит владельцев и продавцов в киосках и магазинах на остановках не выгонять людей, зашедших к ним погреться, а наоборот, принимать их с радостью и поить горячим чаем.

Активистка призывает снять с торговых точек таблички «Греться в павильоне запрещено».

— Вместе с журналистами мы сегодня объезжали торговые точки и общались с хозяевам и продавцами, пытались объяснить, насколько важно не выгонять людей из их магазинов и киосков на мороз. Можно также предлагать замерзшим недорогой горячий чай или кофе. Наш проект «Теплые места» должен помочь людям, чтобы не быть равнодушными. Я обращаюсь ко всем владельцам остановочных киосков наоборот приглашать людей к себе, ведь заодно это будет и им рекламой, — отметила художница.

Также девушка предложила создать карту таких теплых и гостеприимных мест Екатеринбурга, где рады всем гостям, где дадут погреться и предложат горячий чай.

После общения на местах с продавцами оказалось, что замерзшим гостям чаще рады «восточные люди», они разрешают остаться в тепле и погреться, а вот русские продавцы чаще всего попросят посетителей без покупок ожидать транспорт на улице.

Художница Лени Сморагдова подняла вопрос о необходимости установления теплых остановок в Екатеринбурге после того, как в 2013 году на остановке от переохлаждения потеряла сознание девушка.

Пока в Екатеринбурге установлено две теплых остановки: одна в районе Уктус, а вторая в микрорайоне Солнечный. На Уктусе остановка оказалась вырвана из земли и сломана, ее будут восстанавливать.

Как написали в сообществе «Верхняя Пышма, Среднеуральск-КАНАЛ 68», такие проекты есть не только в Екатеринбурге. Автобусную остановку с теплым залом ожидания, туалетами и комнатой отдыха для водителей открыли на границе Новосибирска и села Толмачево. «Умные» и теплые остановки есть и в Ингушетии. Они оснащены сенсорными раздвижными дверьми, кондиционерами и, конечно же, системой обогрева. В Санкт-Петербурге подобную остановку даже оборудовали точкой Wi-Fi. В Якутске за два года в городе появилось 14 остановок с обогревом. Два теплых павильона ожидания общественного транспорта планируют установить и в Челябинске.