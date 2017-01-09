Вместо воды, горячего обеда и гостиницы: екатеринбуржцев задержанного рейса в Стамбуле сдали в полицию

Уральцы не могли улететь из Турции домой из-за погодных условий и хамства персонала аэропорта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Портал ekburg.tv пишет сегодня, 10 января, о «приключениях уральцев в Стамбуле», которые вторые сутки не могут улететь домой. Ко всем неприятностям ожидания задержанного рейса добавилось еще одно недоразумение: компанию уральских путешественников вместе с ребенком забрали в полицейский участок.

Нелетная погода и отсутствие билетов на рейсы

Как пишет портал, уральцы уже пережили часы ожидания в очередях из сотен пассажиров и даже встретились с турецкой полицией. Рейс из Германии в Екатеринбург через Стамбул сначала неоднократно задерживали, а потом, когда возмущенные пассажиры потребовали дать внятные объяснения, сотрудники аэропорта «просто вызвали полицию», приводит портал слова одной из пассажирок, Милы.

В статье приводится фотография компании, которая еще не знала, что им придется пережить в Стамбуле.

Два часа провели в полиции

Вместе с ребенком компания уральцев два часа провела в полицейском участке.

- Задержание объяснили препятствием работе аэропорта. В итоге на нас составили какие-то протоколы и отпустили, - добавляет екатеринбурженка.

Заселиться в отель нашим героям все же удалось, но с трудом и за свои деньги.

Сохраняйте чеки и билеты

По словам исполнительного директора Михаила Мальцева, в случае задержки рейса перевозчик обязан обеспечить пассажиров питанием и проживанием, однако у него не всегда есть такая возможность.

- Поэтому, если вы тратите свои средства, обязательно сохраняйте чеки, а если вы считаете, что права нарушаются – фиксируйте это на видео. По возвращении нужно обратиться либо к юристу, либо в офис компании-перевозчика, - сказал Михаил Мальцев.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать ценные призы!