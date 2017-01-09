Бюджет «Викинга», сочельник и гадания на Рождество: Яндекс назвал самые «горячие» темы для свердловчан в праздники

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017
Компания «Яндекс» назвала 10 тем, которые больше всего интересовали жителей Свердловской области в новогодние праздники. Данные по поисковым запросам в период со 2 по 8 января специалисты озвучили сегодня, 10 января.
Самым популярным стал запрос про Рождество. Свердловчане искали готовые поздравления и информацию о гаданиях.
Следом за ним идет премьера фильма «Викинг». Пользователи читали отзывы, интересовались бюджетом фильма, его актерами и пытались скачать «Викинга» бесплатно.
Вызвала интерес свердловчан и премьера мультфильма «Три богатыря и Морской царь». Его пытались посмотреть в Интернете бесплатно.
Пользователи заинтересовались главой компании Valve Гейбом Ньюэллом, решив, что он умер. Самыми популярными стали запросы о причинах его смерти и со ссылкой на Википедию.
Далее по популярности идет премьера фильма «Монстр-траки». Свердловчане искали информацию об этом фильме, отзывы и трейлер.
Чуть менее нас заинтересовала лыжная гонка «Тур де Ски». Популярными стали запросы про расписание, общий зачет у мужчин и результате Сергея Устюгова.
На следующе строчке стоит молодежный чемпионат мира по хоккею. Свердловчане искали общую информацию о нем и расписание игр.
Затем нас заинтересовал сочельник. Пользователи выяснили, что это за день такой, что в него нужно делать и как правильно гадать на будущее в сочельник.
Свердловчане заинтересовались актрисой Мариной Нееловой. Они искали ее биографию, фильмы с ее участием и выясняли подробности личной жизни.
Отдельную строчку в рейтинге запросов Яндекс выделил для Сергея Устюгова. Пользователи искали его фото, выяснили о родстве с Евгением Устюговым, а также интересовались биографией и личной жизнью.