Замглавы МУГИСО Александр Самбурский повторно отстранен от работы

Чиновника временно лишили полномочий на фоне о коррупции в министерстве.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Первого замглавы Министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Александра Самбурского второй раз отстранили от работы, сообщает 10 января 2017 года ТАСС.

Кадровое решение принято в связи с проведением повторной служебной проверки в ведомстве.

Александра Самбурского вместе с бывшим главой МУГИСО Алексеем Пьянковым в апреле 2016 года допрашивали по делу о коррупции в ведомстве. В ноябре 2016 года Самбурского уже отстраняли от работы.

После допросов Пьянков и двое его заместителей Артем Богачев и Константин Никаноров были арестованы. В настоящее время все чиновники находятся на свободе.