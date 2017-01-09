Зоопарк Екатеринбурга собирает новогодние елки для животных

Питомцы зоопарка любят играть с елями.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017
Екатеринбургский зоопарк в первую рабочую неделю 2017 года объявил сбор новогодних елок для животных.
В этом году зоопарк готов принимать елки только от сотрудников елочных базаров, так как горожане в прошлые года часто приносили животным голые ели с остатками мишуры и других новогодних украшений, что могло быть небезопасно для питомцев зоопарка.
В пресс-службе зоопарка сообщили, что учреждение с радостью примет хорошие ели и сосны с неосыпавшимися иголками. Символ Нового года устанавливают в вольерах хищников северных и умеренных широт, обогащая среду их обитания. Животные играют с елями, обнюхивают, чешутся о них, некоторые могут грызть кору дерева.
- О том, как еще можно использовать новогоднюю елку, читайте здесь.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!