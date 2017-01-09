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Зоопарк Екатеринбурга собирает новогодние елки для животных

Зоопарк Екатеринбурга собирает новогодние елки для животных
16+
Фото: PicsLife.ru
Питомцы зоопарка любят играть с елями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Екатеринбургский зоопарк в первую рабочую неделю 2017 года объявил сбор новогодних елок для животных. 
 
В этом году зоопарк готов принимать елки только от сотрудников елочных базаров, так как горожане в прошлые года часто приносили животным голые ели с остатками мишуры и других новогодних украшений, что могло быть небезопасно для питомцев зоопарка.
 
 
В пресс-службе зоопарка сообщили, что учреждение с радостью примет хорошие ели и сосны с неосыпавшимися иголками. Символ Нового года устанавливают в вольерах хищников северных и умеренных широт, обогащая среду их обитания. Животные играют с елями, обнюхивают, чешутся о них, некоторые могут грызть кору дерева. 
  • О том, как еще можно использовать новогоднюю елку, читайте здесь.

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Маша Шмурыгина, 10.01.2017, 12:18
Тэги: Видео, Животные
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