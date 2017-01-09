Зоопарк Екатеринбурга собирает новогодние елки для животных

Питомцы зоопарка любят играть с елями.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017

Екатеринбургский зоопарк в первую рабочую неделю 2017 года объявил сбор новогодних елок для животных.

В этом году зоопарк готов принимать елки только от сотрудников елочных базаров, так как горожане в прошлые года часто приносили животным голые ели с остатками мишуры и других новогодних украшений, что могло быть небезопасно для питомцев зоопарка.