Администрация Екатеринбурга банкротит завод РТИ

Предприятие не может расплатиться по многомиллионным долгам.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017
Администрация Екатеринбурга подала в Арбитражный суд Свердловской области иск с требованием признать «Уральский завод резиновых технических изделий» банкротом. Заявление зарегистрировано 10 февраля 2017 года в картотеке суда.
Согласно заявлению, завод не может выплатить муниципалитету долг в размере 4,9 млн рублей.
Причина задолженности в документах не уточняется.
- В апреле 2016 года Администрация Екатеринбурга уже пыталась обанкротить завод из-за долга за аренду земельного участка на улице Монтерской, 3.
- Уральский завод РТИ существует в Екатеринбурге с 1941 года.