Впереди сильный гололед и снежные заносы: спасатели МЧС призывают свердловчан отказаться от автомобилей

В ближайшие выходные может осложниться дорожная обстановка.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017
Спасатели МЧС сегодня, 10 февраля, выступили с очередным штормовым предупреждением. Они призывают жителей Урала и Сибири отказаться от дальних поездок на автомобилях. В уральских регионах ожидаются ночные похолодания до минус 35 – минус 40 градусов.
На ближайшие выходные синоптики обещают понижение температуры, метели, сильный гололед и снежные заносы. На автомагистралях может осложниться обстановка.
- Ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение вплоть по 11 февраля.
- В МЧС сообщали, что подготовили 44 мобильных пункта обогрева для водителей, которые готовы оперативно развернуть на дорогах.