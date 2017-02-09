Впереди сильный гололед и снежные заносы: спасатели МЧС призывают свердловчан отказаться от автомобилей

В ближайшие выходные может осложниться дорожная обстановка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

Спасатели МЧС сегодня, 10 февраля, выступили с очередным штормовым предупреждением. Они призывают жителей Урала и Сибири отказаться от дальних поездок на автомобилях. В уральских регионах ожидаются ночные похолодания до минус 35 – минус 40 градусов.

На ближайшие выходные синоптики обещают понижение температуры, метели, сильный гололед и снежные заносы. На автомагистралях может осложниться обстановка.