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Билеты придется покупать на улице: на вокзале Екатеринбурга началась масштабная реконструкция

Билеты придется покупать на улице: на вокзале Екатеринбурга началась масштабная реконструкция
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Фото: svrpk.ru
Железнодорожный вокзал готовят к ЧМ-2018.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга набирает обороты реконструкция. Из-за работ часть пригородных касс перенесли на улицу, сообщили в Свердловской пригородной компании 10 февраля.

Пригородные кассы железнодорожного вокзала откроют на улице

С 11 февраля пригородные кассы в западном крыле вокзала (тоннель № 1) закроются на реконструкцию. Две дополнительные пригородные кассы будут открыты под восточной аркой, чтобы пассажиры могли купить билет, не заходя в здание вокзала

Реконструкция вокзала идет в рамках подготовки к ЧМ-2018

Кроме этого, до восьми окон будет увеличено количество работающих касс в восточном крыле вокзала. В целом количество пригородных касс будет таким же, как и прежде. Пассажиры могут также купить билеты в электронных терминалах и через приложение РЖД.
 
При этом в СПК отметили, что пассажирам следует предусматривать не менее 10 минут на покупку билета и на выход к поезду. 
  • Масштабная реконструкция железнодорожного вокзала идет в рамках подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году.
  • Перечень работ включает 2,5 тысячи пунктов, среди них значатся разбор кафе перед вокзалом, обновление гранитной плитки на тротуаре, обустройство нового спуска на привокзальную площадь, укрепление кровли вокзала, обновление фасада, водопровода, канализации, вентиляции и системы отопления.

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Маша Шмурыгина, 10.02.2017, 16:43
Тэги: ЧМ-2018
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