6,5 миллионов за искусство: оперу «Пассажирка» из Екатеринбурга покажут на сцене Большого театра

При этом все билеты уже проданы — на постановке будет аншлаг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

В Москве в рамках международного форума, посвященного творчеству Вайнберга, в воскресенье, 19 февраля, на сцене Большого театра состоится единственный показ оперы «Пассажирка», которая является уникальной постановкой Театра оперы и балета из Екатеринбурга.

На гастроли повезут 240 артистов и помощников

Директор театра Андрей Шишкин рассказал, что гастроли «Пассажирки» в Москве обошлись театру в 6,5 миллионов рублей. Это расходы на трансфер и проживание труппы в составе 240 человек, включая постановщиков спектакля, артистов основного и вспомогательного состава, музыкантов оркестра, взрослый и детский хор, целиком ложатся на плечи театра. — Наше выступление в Большом театре чрезвычайно важно для реноме театра. Это признание наших заслуг, подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, — отметил Шишкин. Директор театра высказался, что очень вдохновлен предстоящим событием. — Выступление нашего театра в рамках национального фестиваля – большое событие, которого мы с гордостью и волнением ждем каждый год. В Большом театре мы покажем «Пассажирку» — это спектакль, который еще до своего появления, на стадии замысла, вызвал к себе огромный интерес. За полгода до премьеры в Екатеринбурге мы уже получили приглашение показать его в столице. Когда нестоличный театр приглашают показать спектакль на главной сцене страны – это исключительное событие, — отметил Шишкин.

Дирижером выступит сам Дохнаньи

За дирижерский пульт в Большом театре 19 февраля 2017 года встанет главный дирижер Екатеринбургского театра оперы и балета Оливер фон Дохнаньи, постановщик оперы «Пассажирка». Он успевает приехать 18 февраля за час до начала оркестровой репетиции.

В Москву на показ оперы «Пассажирка» в Большом театре 19 февраля приедут и постановщики спектакля – режиссер и сценограф Тадэуш Штрасбергер из Лондона и художник по костюмам Вита Цыкун из Нью-Йорка.

Все билеты на показ «Пассажирки» в Большом театре уже распроданы.

— Это позволяет считать наше выступление одним из главных событий форума, наравне с премьерой оперы «Идиот» Большого театра», — считает Шишкин.