6,5 миллионов за искусство: оперу «Пассажирка» из Екатеринбурга покажут на сцене Большого театра

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017
На гастроли повезут 240 артистов и помощников
— Наше выступление в Большом театре чрезвычайно важно для реноме театра. Это признание наших заслуг, подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, — отметил Шишкин.
— Выступление нашего театра в рамках национального фестиваля – большое событие, которого мы с гордостью и волнением ждем каждый год. В Большом театре мы покажем «Пассажирку» — это спектакль, который еще до своего появления, на стадии замысла, вызвал к себе огромный интерес. За полгода до премьеры в Екатеринбурге мы уже получили приглашение показать его в столице. Когда нестоличный театр приглашают показать спектакль на главной сцене страны – это исключительное событие, — отметил Шишкин.
Дирижером выступит сам Дохнаньи
— Это позволяет считать наше выступление одним из главных событий форума, наравне с премьерой оперы «Идиот» Большого театра», — считает Шишкин.
- Екатеринбургский театр выкупил 50 мест на собственный спектакль «Пассажирка», показ которого состоится 19 февраля в Большом театре. По приглашению театра на спектакле смогут побывать театральные критики, журналисты федеральных изданий, статусные гости.
- В рамках форума в Москве запланирована большая программа, включающая исполнение опер и концертов М. Вайнберга, круглые столы, творческие встречи, в том числе с Зофьей Посмыш, автором повести «Пассажирка», что легла в основу либретто оперы, и режиссером мировой премьеры оперы «Пассажирка» Дэвидом Паунтни.
- Большой фоторепортаж НАШЕЙ с предпремьерной репетиции в Екатеринбурге.
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