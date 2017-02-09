«На улице минус — в нашем сердце плюс!» В Сысерти сняли клип о зиме, морозах, Сибири и «аквапарке» у проруби

А трек к нему стал признанием в любви к Сибири.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

В Екатеринбурге рекламщики сняли зажигательный зимний клип «о горячем сердце» и колбасе. За неделю он набрал уже более 1,2 миллиона просмотров.

Главным героем ролика стала компания молодежи, которая начинает свое путешествие на автомобиле по Сибири. В клипе много зимы, морозов, развлечений, катаний с горок в купальниках, а также просторов Сибири.

О том, какой продукт рекламирует видео, говорит всего одна фраза и логотип в конце клипа. Зато много строк посвящено зиме в Сибири: «Снег – это круто, сибирский покой», или «Сибирь – это 40 процентов России».

— Отличное настроение и любовь к приключениям при любом морозе — вот что отличает молодых сибиряков. Открытый аквапарк в Сибири зимой – не вопрос, где мой купальник?! Трек – это наше признание в любви к Сибири. В этом проекте мы показали, что такое настоящий сибирский характер. Здесь собрались молодые сибиряки, которые не страшатся мороза. Для них не существует преград, — высказались авторы проекта. Пользователи активно поддержали видео в комментариях на Youtube. — То чувство, когда реклама смело претендует на место хита...﻿Реклама задела... Теперь лучшая песня! — Отличный клип! Хочется пересматривать каждый день! И песня зачетная!﻿ — А я только просмотра с 6-го понял, что это реклама колбасы. — То чувство, когда реклама лучше всех клипов Тимати.﻿ Отмечается, что клип снимали в Свердловской области в Сысерти.

Песня была придумана и записана специально для ролика.