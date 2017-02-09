«На улице минус — в нашем сердце плюс!» В Сысерти сняли клип о зиме, морозах, Сибири и «аквапарке» у проруби

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017
— Отличное настроение и любовь к приключениям при любом морозе — вот что отличает молодых сибиряков. Открытый аквапарк в Сибири зимой – не вопрос, где мой купальник?! Трек – это наше признание в любви к Сибири. В этом проекте мы показали, что такое настоящий сибирский характер. Здесь собрались молодые сибиряки, которые не страшатся мороза. Для них не существует преград, — высказались авторы проекта.
— То чувство, когда реклама смело претендует на место хита...Реклама задела... Теперь лучшая песня!
— Отличный клип! Хочется пересматривать каждый день! И песня зачетная!
— А я только просмотра с 6-го понял, что это реклама колбасы.
— То чувство, когда реклама лучше всех клипов Тимати.
- Отмечается, что клип снимали в Свердловской области в Сысерти.
- Песня была придумана и записана специально для ролика.
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