«У нас с Марчевским все прекрасно»: дирижер цирка Екатеринбурга опроверг конфликт с руководством

Важенин старается сгладить конфликт с директором цирка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

Дирижер оркестра Екатеринбургского цирка Борис Важенин прокомментировал конфликт между своими подопечными и директором цирка Анатолием Марчевским. В разговоре с журналистом НАШЕЙ Важенин пояснил, что с Анатолием Марчевским у него, как и раньше, хорошие отношения.

Работа артистов оркестра ведется в штатном режиме. Музыканты и директор цирка регулярно встречаются на репетициях новой программы Дана и Марицы Запашных.

На слова Анатолия Марчевского, где он назвал своих сотрудников больными и безграмотными, Борис Важенин не обижается.

– Я давно знаю Анатолия Марчевского, мы много лет работаем вместе. Он мог так сказать на эмоциях. Просто он не знал про письмо – находился в это время в отпуске. Поводом для такой реакции, наверно, стала неожиданность, – прокомментировал дирижер.

Сейчас музыканты ждут 23 марта. Именно тогда станет ясно, кто по решению Российской государственной цирковой компании, филиалом которой является Екатеринбургский цирк, попадает под сокращение, а у кого урежут заработную плату.

Анатолий Марчевский заверил артистов оркестра, что их увольнение не коснется.