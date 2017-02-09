Осторожно, вирус: екатеринбуржцы начали получать ложные электронные письма от судебных приставов

Фото: отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области

Письма сообщают о наличии судебной задолженности и при загрузке файлов заражают компьютер.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

Управление Федеральной службы судебных приставов выступило с предупреждением о том, что горожане стали получать электронные письма якобы от имени этой организации. Рассылка организована мошенниками, а при загрузке предлагаемого документа компьютер пользователя заражается, сообщает сегодня, 10 февраля, отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.

Полный текст обращения:



«Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код.

Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:

«Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017.

В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.

Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c...

С наилучшими пожеланиями,

ФССП России.

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.

По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»

При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами.

Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы».

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