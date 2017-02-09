Осторожно, вирус: екатеринбуржцы начали получать ложные электронные письма от судебных приставов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017
Управление Федеральной службы судебных приставов выступило с предупреждением о том, что горожане стали получать электронные письма якобы от имени этой организации. Рассылка организована мошенниками, а при загрузке предлагаемого документа компьютер пользователя заражается, сообщает сегодня, 10 февраля, отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.
Полный текст обращения:
«Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код.
Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом:
«Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017.
В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика.
Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c...
С наилучшими пожеланиями,
ФССП России.
Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно.
По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru.»
При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами.
Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы».
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