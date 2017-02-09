Что строят вместо «Цирколенда»: подробности проекта православного музея возле цирка в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017
На сайте госзакупок подведены итоги повторного конкурса по строительству музея истории России возле екатеринбургского цирка. Подробнее об этом проекте — в материале «Нашей Газеты».
Православие вместо развлечений
О планах строительства музея истории России стало известно в сентябре 2016 года. В это время на сайте госзакупок появляется тендер на разработку проектной документации выставочного павильона музея.
Согласно документации к заказу, под выставочный павильон отдадут участок земли в районе Цирка. Первое время говорило о квартале улиц 8 Марта — Куйбышева — Декабристов. Затем в официальных документах был прописан район улиц Народной Воли — Степана Разина, со стороны правого берега Исети, в 25 метрах от русла реки.
С 2011 года по 4 октября 2016 года эта территория находилась в аренде у директора Екатеринбургского цирка и по совместительству депутата Законодательного собрания Анатолия Марчевского. Парламентарий планировал построить на этом участке «Цирколенд» (своего рода аналог «Диснейленда»).
В декабре 2016 года Управление капитального строительства Свердловской области попыталось найти застройщика. Контракт должна была получить строительная компания «Стройтек». Однако девелопер оказался единственным участником конкурса, и Федеральная антимонопольная служба отменила итоги закупки.
Когда должен появиться музей?
Согласно технической документации, застройщик должен построить музей к 1 июля 2017 года. Примечательно, что еще до проведения повторного конкурса, назначенного на 6 февраля 2017 года, в районе улиц Народной Воли — Степана Разина началось строительство.
10 февраля 2017 года стало известно, что победителем аукциона снова стала компания «Стройтек». По всей видимости, этот девелопер и ведет строительство.
Каким будет музей?
Согласно проекту, на участке между Исетью, недостроенной телебашней и цирком появится двухэтажное здание общей площадью почти 5,5 тысяч квадратных километров. Главный вход в здание будет со стороны улицы Степана Разина
Внешний вид здания объясняется следующим образом:
«В оформлении фасадов здания используются такие композиционные приемы, как принцип симметрии, сочетание вертикальных форм и контрастных цветов. Вертикальные элементы, отступающие от основного объема, формируют образ Уральских гор».
Фасад здания основан на контрастных цветах — темно-сером и белом. Авторы проекта считают их «интересными и выразительными». Витражи музея сделаны из алюминиевого профиля темно-серого цвета.
- Проектирование музея обошлось в 37 млн рублей. Еще более 350 млн рублей планируется потратить на его строительство.
- Компания «Стройтек» специализируется на жилищном строительстве. В прошлом году девелопера планировалось привлечь к строительству Опалихинского моста, но проект свернули из-за нехватки денег в бюджете.
- До настоящего времени остается неизвестным, какого характера выставки будут проводиться в новом музее.
- Считается, что куратором выставочного павильона музея является епископ Тихон (Шевкунов), которого называют духовником президента России. Его же имя называют в числе претендентов на патриарший престол.