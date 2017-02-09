Что строят вместо «Цирколенда»: подробности проекта православного музея возле цирка в Екатеринбурге

Объект поручили несостоявшемуся строителю Опалихинского моста.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

На сайте госзакупок подведены итоги повторного конкурса по строительству музея истории России возле екатеринбургского цирка. Подробнее об этом проекте — в материале «Нашей Газеты».

Православие вместо развлечений

О планах строительства музея истории России стало известно в сентябре 2016 года. В это время на сайте госзакупок появляется тендер на разработку проектной документации выставочного павильона музея.

Согласно документации к заказу, под выставочный павильон отдадут участок земли в районе Цирка. Первое время говорило о квартале улиц 8 Марта — Куйбышева — Декабристов. Затем в официальных документах был прописан район улиц Народной Воли — Степана Разина, со стороны правого берега Исети, в 25 метрах от русла реки.

С 2011 года по 4 октября 2016 года эта территория находилась в аренде у директора Екатеринбургского цирка и по совместительству депутата Законодательного собрания Анатолия Марчевского. Парламентарий планировал построить на этом участке «Цирколенд» (своего рода аналог «Диснейленда»).

В декабре 2016 года Управление капитального строительства Свердловской области попыталось найти застройщика. Контракт должна была получить строительная компания «Стройтек». Однако девелопер оказался единственным участником конкурса, и Федеральная антимонопольная служба отменила итоги закупки.

Когда должен появиться музей?

Согласно технической документации, застройщик должен построить музей к 1 июля 2017 года. Примечательно, что еще до проведения повторного конкурса, назначенного на 6 февраля 2017 года, в районе улиц Народной Воли — Степана Разина началось строительство.

10 февраля 2017 года стало известно, что победителем аукциона снова стала компания «Стройтек». По всей видимости, этот девелопер и ведет строительство.

Каким будет музей?

Согласно проекту, на участке между Исетью, недостроенной телебашней и цирком появится двухэтажное здание общей площадью почти 5,5 тысяч квадратных километров. Главный вход в здание будет со стороны улицы Степана Разина

Внешний вид здания объясняется следующим образом:

«В оформлении фасадов здания используются такие композиционные приемы, как принцип симметрии, сочетание вертикальных форм и контрастных цветов. Вертикальные элементы, отступающие от основного объема, формируют образ Уральских гор».

Фасад здания основан на контрастных цветах — темно-сером и белом. Авторы проекта считают их «интересными и выразительными». Витражи музея сделаны из алюминиевого профиля темно-серого цвета.