В парке Екатеринбурга снесут детское кафе с кальянами

Хозяйка кафе построила его незаконно.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017
В Екатеринбурге в ЦПКиО Маяковского снесут детское кафе «Лесная сказка», на стене которого размещен баннер с рекламой кальянов, сообщили в пресс-службе парка 10 февраля.
Индивидуальный предприниматель В.Л. Черменинова построила детское кафе в ЦПКиО, не имея на строительство никаких разрешительных документов. В итоге Арбитражный суд Свердловской области 16 ноября 2016 года вынес решение о сносе незаконно построенного здания и дал предпринимателю месяц для исполнения решения.
Черменинова с судом не согласилась и подала апелляцию. Предприниматель настаивала, что кафе – детское и его уничтожение лишит семьи, которые гуляют в парке, возможности проводить время с детьми в «Лесной сказке». При этом на самом кафе висит реклама совсем не детского кальяна.
- Семнадцатый арбитражный суд Свердловской области с аргументами предпринимателя не согласился и 2 февраля 2017 года оставил прежнее решение в силе. Теперь хозяйка кафе должна снести его до 2 марта.
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