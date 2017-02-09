В Екатеринбурге пятилетняя девочка, выпавшая с восьмого этажа, прооперирована и переведена в общую палату

Прогноз, по словам врачей, благоприятный.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

В Екатеринбурге вчера, 9 февраля, провели операцию пятилетнему ребенку, который выпал на Уралмаше из окна квартиры на 8-м этаже. Девочка была дома без взрослых и решила «выйти за жевачкой». С многочисленными переломами и сотрясением головного мозга ее доставили в больницу.

Вчера в детской клинической больнице № 9 успешно прошла операция пятилетней Дианы, которая 6 февраля выпала из окна многоэтажки на Уралмаше.

— Состояние ребенка удовлетворительное, его уже перевели в общую палату в отделение травматологии. Операцию по сращиванию девочка перенесла хорошо, прогноз благоприятный. Будет находиться под наблюдением врачей, — рассказали НАШЕЙ в пресс-службе управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга.

Происшествие случилось 6 февраля в 20.30 на Машиностроителей, 34. Из окна квартиры на 8-м этаже дома выпала маленькая девочка. Ребенку повезло: он упал в мягкий сугроб на клумбе.