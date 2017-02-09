В Екатеринбурге закрывают проезд вдоль набережной Исети

Там будут строить сети водоснабжения и водоотведения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

В Екатеринбурге с 11 по 19 февраля закроют проезд по улице Горького. Проехать не удастся на участке от дома № 55 до дома № 63, сообщили в пресс-службе Администрации уральской столицы.

Дорогу перекрывает ООО «УралСтройМонтаж». Там будут вести работы, связанные со строительством сетей водоснабжения и водоотведения.