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В России разрешат давать двойные фамилии детям

В России разрешат давать двойные фамилии детям
16+
Фото: kremlin.ru
Госдума рассматривает соответствующий законопроект.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

Российским детям, чьи родители носят разные фамилии, разрешат носить двойную фамилию, сообщают «Известия» 9 февраля.
 
Госдума РФ рассматривает поправки в Семейный и Гражданский кодексы, расширяющие права родителей при присвоении фамилии детям. Сейчас закон не разрешает давать ребенку двойную фамилию, и родителям, имеющим разные фамилии, приходится выбирать одну, что часто становится причиной ссор между супругами
 
Поправки являются одним из вариантов доработки законопроекта, запрещающего россиянам давать детям «неправильные» и неблагозвучные имена, содержащие цифры, аббревиатуры, названия и ненормативную лексику. 
  • Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании уже в феврале.

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Маша Шмурыгина, 10.02.2017, 11:14
Тэги: Дети
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