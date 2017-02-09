В России разрешат давать двойные фамилии детям

Госдума рассматривает соответствующий законопроект.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017
Российским детям, чьи родители носят разные фамилии, разрешат носить двойную фамилию, сообщают «Известия» 9 февраля.
Госдума РФ рассматривает поправки в Семейный и Гражданский кодексы, расширяющие права родителей при присвоении фамилии детям. Сейчас закон не разрешает давать ребенку двойную фамилию, и родителям, имеющим разные фамилии, приходится выбирать одну, что часто становится причиной ссор между супругами.
Поправки являются одним из вариантов доработки законопроекта, запрещающего россиянам давать детям «неправильные» и неблагозвучные имена, содержащие цифры, аббревиатуры, названия и ненормативную лексику.
- Госдума рассмотрит законопроект на пленарном заседании уже в феврале.
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