Чиновники распродали коллегам землю под Нижним Тагилом, занизив ее стоимость в 100 раз

Возбуждено уголовное дело.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017
В Свердловской области чиновники распродали земли под Нижним Тагилом, снизив их стоимость в 100 раз. Покупателями были коллеги чиновников, сообщили в областной прокуратуре 10 февраля.
Свердловские чиновники распродали землю под Тагилом, занизив ее стоимость в 100 раз
Чиновники в 100 раз занижали кадастровую стоимость участков, чтобы продать их своим коллегам по бросовой цене. В итоге бюджет Горноуральского городского округа понес ущерб в размере более 500 тысяч рублей. Махинации с землей совершались в течение пяти лет с 2009 года. В этот период Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям оформлял договоры купли-продажи с муниципальными служащими и членами их семей, существенно занижая цену наделов.
Чиновники продавали землю коллегам
Так, в 2012 году Комитет оформил договор аренды с заместителем главы Администрации городского округа, который в итоге получил участок земли площадью две тысячи квадратных метров для «ведения личного подсобного хозяйства». Участок обошелся чиновнику всего в три тысячи рублей, хотя его реальная стоимость – более 150 тысяч. Тот же служащий спустя год за 1,3 тысячи рублей купил участок площадью более 600 квадратных метров, чья реальная стоимость составляет 53 тысячи рублей. Таким же способом были проданы участки площадью более 1300 квадратных метров и 618 квадратных метров.
- Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле прокуратуры.
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