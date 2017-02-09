Чиновники распродали коллегам землю под Нижним Тагилом, занизив ее стоимость в 100 раз

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

В Свердловской области чиновники распродали земли под Нижним Тагилом, снизив их стоимость в 100 раз. Покупателями были коллеги чиновников, сообщили в областной прокуратуре 10 февраля.

Свердловские чиновники распродали землю под Тагилом, занизив ее стоимость в 100 раз

Чиновники в 100 раз занижали кадастровую стоимость участков, чтобы продать их своим коллегам по бросовой цене. В итоге бюджет Горноуральского городского округа понес ущерб в размере более 500 тысяч рублей. Махинации с землей совершались в течение пяти лет с 2009 года. В этот период Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям оформлял договоры купли-продажи с муниципальными служащими и членами их семей, существенно занижая цену наделов.

Чиновники продавали землю коллегам

Так, в 2012 году Комитет оформил договор аренды с заместителем главы Администрации городского округа, который в итоге получил участок земли площадью две тысячи квадратных метров для «ведения личного подсобного хозяйства». Участок обошелся чиновнику всего в три тысячи рублей, хотя его реальная стоимость – более 150 тысяч. Тот же служащий спустя год за 1,3 тысячи рублей купил участок площадью более 600 квадратных метров, чья реальная стоимость составляет 53 тысячи рублей . Таким же способом были проданы участки площадью более 1300 квадратных метров и 618 квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле прокуратуры.

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