Покопаются в газонах: власти Екатеринбурга потратят 2 млн рублей на поиски источника грязи

Ученые должны обследовать дороги, дворы и газоны.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017
Администрация Екатеринбурга планирует потратить 2 млн рублей на поиски источника загрязнения города. Заказ на исследование размещен 10 февраля 2017 года на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, исполнитель в поисках источника грязи должен обследовать дороги, тротуары, газоны и парки. Для исследования ученым необходимо взять 100 проб с почвы, снега, а также проанализировать атмосферную пыль.
Поиск исполнителя по исследованию грязи закончится к марту 2017 года. К концу текущего года ученые должны объявить результаты.
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- 5 апреля 2016 года уличный художник Слава ПТРК повесил табличку «Грязьбург» на въезде в уральскую столицу.