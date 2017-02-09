Покопаются в газонах: власти Екатеринбурга потратят 2 млн рублей на поиски источника грязи

Ученые должны обследовать дороги, дворы и газоны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

Администрация Екатеринбурга планирует потратить 2 млн рублей на поиски источника загрязнения города. Заказ на исследование размещен 10 февраля 2017 года на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, исполнитель в поисках источника грязи должен обследовать дороги, тротуары, газоны и парки. Для исследования ученым необходимо взять 100 проб с почвы, снега, а также проанализировать атмосферную пыль.

Поиск исполнителя по исследованию грязи закончится к марту 2017 года. К концу текущего года ученые должны объявить результаты.