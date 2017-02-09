Долг – полтора миллиарда рублей: «Водоканал» составил черный список управляющих компаний Екатеринбурга

Общий долг достиг 1,64 миллиарда рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017
«Водоканал» Екатеринбурга составил список управляющих компаний, которые накопили миллионные долги за услуги, сообщает 66.ru сегодня, 10 февраля.
Управляющие компании задолжали за воду более 1,56 миллиарда рублей, долг ТСЖ существенно меньше – 85 тысяч рублей. Приставы уже получили исполнительные листы и в ближайшее время приступят к взысканию 115 миллионов рублей.
В списке «Водоканала» оказались следующие УК:
- «Евразийский расчетный центр» (долг достиг 26 миллионов рублей);
- «Екатеринбург» (долг – 32 миллиона рублей);
- «Нижнеисетская» (долги копятся с марта 2015 года и достигли 87 миллионов рублей);
- «Чкаловская» с долгом 145 миллионов рублей, который копится с октября 2015 года.
Оплата от некоторых УК поступает только благодаря приставам.
- По словам директора по финансам «Водоканала» Вячеслава Алушкина, для МУПа единственной возможностью получить деньги от УК является обращение в суд. Если после этого управляющая компания не выплачивает долг, МУП инициирует ее банкротство.
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