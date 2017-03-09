Екатеринбуржцы смогут увидеть «улыбку» Венеры в ночном небе

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Планета в виде серпа будет видна в течение двух недель. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017 Жители Екатеринбурга смогут наблюдать «улыбку» Венеры в ночное время, сообщает 10 марта ekb-room. Рассмотреть самую близкую к Земле планету можно будет с помощью обычного бинокля – Венера будет «висеть» в небе в виде серпа. Увидеть планету , на которой, как и на Земле, есть атмосфера, можно будет только после захода Солнца. «Улыбку» Венеры можно будет наблюдать в течение двух недель, после условия для этого сильно ухудшатся. Все это время Венера будет видна лучше Юпитера – самой крупной планеты Солнечной системы. Венера – вторая планета Солнечной системы, находится на расстоянии 45 миллионов километров от Земли. Классифицируется как землеподобная планета, так как она схожа с Землей размерами и составом. Это единственная планета в Солнечной системе, которая вращается против часовой стрелки.

Венера имеет плотную атмосферу, состоящую преимущественно из углекислого газа. Поверхность этой горячей планеты покрывают облака серной кислоты. Ученые предполагают, что в прошлом на Венере существовали океаны, подобные земным, и, возможно, на этой планете существовала жизнь.

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, 10.03.2017, 14:25

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 10.03.2017, 14:25Тэги: Необычное Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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