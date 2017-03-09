Экс-глава Минздрава Свердловской области Аркадий Белявский опроверг свое задержание

Бывший министр не связывает себя с какими-либо уголовными делами.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017
Бывший министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский опроверг информацию о своем задержании, сообщает 10 марта 2017 года Znak.com.
По словам экс-министра, он не причастен к каким-либо уголовным делам и следственных действий в отношении него не ведется.
— Вы же сейчас со мной разговариваете», — ответил Белявский на вопрос о своем задержании.
- Ранее СМИ сообщили, что Аркадия Белявского задержали в петербургском аэропорту Пулково. В правоохранительных органах эту информацию не подтвердили.
- Аркадий Белявский возглавлял Минздрав Свердловской области с 2009 по 2016 годы. Среди уральских чиновников он считался министром-«долгожителем». По официальным данным, в мае 2016 года Белявский ушел на пенсию.