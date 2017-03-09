Главного таможенного инспектора Кольцово уволили за недостоверную справку о доходах

Он не задекларировал более 190 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Главного таможенного инспектора «Кольцово» Сергея Балабашкина уволили после проверки, проведенной Уральской транспортной прокуратурой.

– Установлено, что главный государственный инспектор таможенного поста «Аэропорт Кольцово» Сергей Балабашкин предоставил в отдел государственной службы и кадров таможни недостоверную справку о доходах за 2015 год, – сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Как сообщили в ведомстве, Балабашкин не задекларировал более 190 тысяч рублей, полученные им помимо зарплаты на основном месте работы.



Когда это выяснилось, уральский транспортный прокурор обратился в Октябрьский районный суд с исковым заявлением к Кольцовской таможне, в котором потребовал уволить указанного сотрудника в связи с утратой доверия. Правда, сначала в удовлетворении иска было отказано.



Но после этого транспортный прокурор подало апелляцию в Свердловский областной суд, который отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил исковые требования.