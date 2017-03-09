Из-за коммунальной аварии во Втузгородке без холодной воды остались 7 домов

Улице Академической в Екатеринбурге определенно не везет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Утром 10 марта во Втузгородке произошла коммунальная авария: затопило улицу Академическую. К полудню поступила очередная информация: несколько жилых остались без холодной воды, сообщают в «Водоконале».

Утечка воды из колодца

После того, как вода бурным потоком стала вытекать из люка и разливаться по улице, специалисты «Водоканала» отключили магистраль. Сейчас бригада делает диагностику, по итогам которой станет ясно, когда именно устранят повреждение - сегодня к вечеру или завтра с утра.

Фото сообщества Типичный Екатеринбург

Машины по улице Студенческой ехали 5 км/ч

Вода захватила дорогу, включая пешеходный переход, мешая проехать автомобилистам и пройти пешеходам.

Ранее НАША писала, что в конце февраля была авария на водоводе в районе пересечения улиц Академической и Мира. Тогда коммунальщики перекрывали улицу Академическую на участке от улицы Мира до улицы Софьи Ковалевской.

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