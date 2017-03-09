«Какая разрешенная скорость на дороге – столько тысяч мне передашь»: похоронщик изобретательно вымогал взятки

Пойдут ли под суд родственники умерших, которые эти взятки ему давали?

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Следственным отделом по Верх-Исетскому завершено расследование дела в отношении смотрителя Широкореченского кладбища. Его обвиняют в получении взятки в значительном размере, сообщает Следком сегодня, 10 марта.

Брал деньги за бесплатные услуги

Около года обвиняемый, имя которого не указывается, получал взятки от родственников умерших за предоставление земельных участков под захоронение. Всего похоронщик получил более полумиллиона рублей. Парадокс ситуации в том, что участки предоставляются бесплатно. Мужчина, тем не менее, исхитрялся получать вознаграждение от 30 до 100 тысяч рублей за каждую сделку.

Сумму прямо не называл

– Боясь быть изобличенным, обвиняемый предпринимал определенные меры предосторожности. В частности, он старался лично не озвучивать требуемые им суммы с граждан, а писал эти цифры на бумаге (записки потом выбрасывались). Однажды, когда он ехал с одной из пострадавших в автомашине, то на вопрос о требуемой сумме он пояснял так: какой на этом участке дороги сейчас скоростной режим, такую сумму (в тысячах рублей) ему и надо было передать, – комментирует Александр Шульга, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области.

На основании заявлений пострадавших смотритель был задержан и написал явки с повинной по каждому из 9 преступных эпизодов.