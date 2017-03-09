Для россиян, которые не хотят копить на пенсию, увеличат налоги

С такой инициативой выступило Минэкономразвития РФ.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017
Минэкономразвития рассматривает вопрос зависимости размера налогов от взносов россиян в систему индивидуального пенсионного капитала, сообщают «Ведомости» 10 марта.
По данным источников издания, ставка налога на доходы физлиц для россиян будет тем меньше, чем больше взносов они будут перечислять в ИПК. Граждане, которые откажутся делать взносы на пенсионные накопления, будут платить налог со ставкой 15 процентов, ставка в 10 процентов будет действовать для тех, кто будет перечислять в ИПК 10 процентов от своей зарплаты. Россияне, которые будут перечислять лишь четыре процента, будут платить НДФЛ с обычной ставкой в 13 процентов.
Пока обсуждение вопроса идет лишь в министерстве, и расчеты по ставкам могут измениться. Однако уже известно, что предложение Минэкономразвития одобрил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
- Между тем эксперты видят в инициативе Минэкономразвития угрозу для беднейших слоев населения, которые имеют недостаточный для пенсионных накоплений доход. Специалисты отмечают, что система ИПК должна оставаться добровольной.
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