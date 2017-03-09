«Могла уехать с дальнобойщиками»: разыскивается 17-летняя Екатерина Воропаева

Девушку не могут найти с августа. Шансов почти нет, но надежда осталась.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Во всероссийский розыск объявлена несовершеннолетняя Воропаева Екатерина Олеговна, которая пропала в Алтайском крае в августе прошлого года и до настоящего времени не вернулась. Информацию о розыске опубликовал Главное управление МВД России по Свердловской области сегодня, 10 марта.

В последний раз видели у кафе, где останавливаются дальнобойщики

Сообщается, что Екатерине 17 лет, дата рождения 15.05.1999 года. Третьего августа она ушла из дома в одном из поселков Алтайского края и до сих пор не найдена. В последний раз ее видели 9 августа в Новосибирске у кафе «Улыбка» (стоянка дальнобойщиков). Следователи считают, что девушка может передвигаться по регионам России с водителями-дальнобойщиками.

Приметы Екатерины Воропаевой

На вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза голубые.

Была одета: рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просим незамедлительно сообщить в ГУ МВД России по Новосибирской области по телефонам: 8 (383) 232-27-00; 8-913-795-10-47.