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«Могла уехать с дальнобойщиками»: разыскивается 17-летняя Екатерина Воропаева

«Могла уехать с дальнобойщиками»: разыскивается 17-летняя Екатерина Воропаева
16+
Фото: Пресс-служба МВД
Девушку не могут найти с августа. Шансов почти нет, но надежда осталась.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Во всероссийский розыск объявлена несовершеннолетняя Воропаева Екатерина Олеговна, которая пропала в Алтайском крае в августе прошлого года и до настоящего времени не вернулась. Информацию о розыске опубликовал Главное управление МВД России по Свердловской области сегодня, 10 марта. 

В последний раз видели у кафе, где останавливаются дальнобойщики

Сообщается, что Екатерине 17 лет, дата рождения 15.05.1999 года. Третьего августа она ушла из дома в одном из поселков Алтайского края и до сих пор не найдена. В последний раз ее видели 9 августа в Новосибирске у кафе «Улыбка» (стоянка дальнобойщиков). Следователи считают, что девушка может передвигаться по регионам России с водителями-дальнобойщиками.

Приметы Екатерины Воропаевой 

На вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза голубые.
Была одета: рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просим незамедлительно сообщить в ГУ МВД России по Новосибирской области по телефонам: 8 (383) 232-27-00; 8-913-795-10-47.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 10.03.2017, 20:00
Тэги: Розыск
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