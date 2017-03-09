Надо меньше тратить: призывавший «меньше есть» Илья Гаффнер продает имущество из-за банкротства

Любой желающий может купить «ружья от Гаффнера» за 140 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Арбитражный суд Свердловской области выставил на продажу два охотничьих ружья, которые принадлежат екатеринбургскому депутату «Единой России» Илье Гаффнеру. Запрашиваемая сумма - 140 тысяч рублей. Информация о продаже появилась на сайте Арбитражного суда сегодня, 10 марта.

«Надо меньше есть»

Гаффнер прославился в январе 2015 года, когда посоветовал россиянам «задуматься о здоровье и как-то поменьше питаться». Фраза «надо меньше есть» вошла в топ популярных российских мемов.

Ружья охотничьи от Гаффнера

Сейчас Арбитражный суд Свердловской области в рамках дела о банкротстве реализует имущество должника: охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом Benelli Argo (80 тысяч рублей) и охотничье гладскоствольное оружие Browning (60 тысяч рублей).

Указано, что желающие могут обращаться к финансовому управляющему Гаффнера в течение 40 дней.

Ранее НАША писала, что в Екатеринбурге суд признал незаконным диплом о дополнительном высшем образовании депутата Ильи Гаффнера.

Полицейские поймали парня, который снимал колеса с автомобилей. Оказалось, что это Никита Гаффнер, сын депутата.

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