Появилось видео задержания грабителей, которые жестоко избили прохожего на Самолетной в Екатеринбурге

Нападение произошло минувшей ночью.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Полицию вызвали неравнодушные люди, сообшает группа охранного предприятия «Сова» сегодня, 10 марта.

Хулиганы напали на прохожего

По словам пострадавшего, один из хулиганов без разговоров его стукнул, оттащил в сторону, второй продолжал бить. Нападавшие требовали отдать все ценные вещи, забрали телефон.

Преступников спугнули случайные прохожие

Сотрудники магазина, который расположен рядом, вызвали полицию и оперативную группу охранного предприятия «Сова». Нападавших задержали.