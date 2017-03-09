Появилось видео задержания грабителей, которые жестоко избили прохожего на Самолетной в Екатеринбурге

Нападение произошло минувшей ночью.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017
Полицию вызвали неравнодушные люди, сообшает группа охранного предприятия «Сова» сегодня, 10 марта.
Хулиганы напали на прохожего
По словам пострадавшего, один из хулиганов без разговоров его стукнул, оттащил в сторону, второй продолжал бить. Нападавшие требовали отдать все ценные вещи, забрали телефон.
Преступников спугнули случайные прохожие
Сотрудники магазина, который расположен рядом, вызвали полицию и оперативную группу охранного предприятия «Сова». Нападавших задержали.
- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».