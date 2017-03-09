Выходные в Екатеринбурге: синоптики обещают теплую и солнечную погоду

Ни снега, ни дождей не будет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В пятницу, 10 марта, с утра было прохладно, - 7. Днем температура повысится до +2, будет солнечно, без осадков.

В субботу, 11 марта, ночью будет -5 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Днем синоптики обещают солнце и потепление до +3. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 12 марта, ночью потеплеет, температура воздуха составит -2 градуса. Ветер западный, порывы до 5 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +2, к вечеру снова чуть похолодает до -1 градуса. Осадков не ожидается.

На следующей недели по ночам температура составит примерно -6-8 градусов, днем будет плюсовая, около +3+5 ежедневно.

По приметам, в старину молодые мужчины 11 марта обходили стороной красивых женщин, в которых, согласно преданию, вселялись кикиморы. Они могли соблазнить парней, заманить их в лес и забрать силу либо убить. Также день 11 марта известен как Птичий день, поскольку птицы прилетали из теплых краев и начинали вить гнезда.

Считалось, что именно 12 марта наступала настоящая весна.