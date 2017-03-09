Пропавшая в Бахрейне 21-летняя модель из Екатеринбурга улетела в другую страну

Девушка покинула Бахрейн 3 марта, с того дня ее следы теряются.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Российский посол в столице Бахрейна Вагиф Гараев сообщил, что 21-летняя екатеринбурженка Мария Сазонова, пропавшая 3 марта в этой стране, улетела в Иорданию, сообщает ТАСС 10 марта.

По словам посла РФ, МВД Бахрейна в ответе на запрос российского посольства сообщило, что екатеринбурженка Мария Сазонова 3 марта улетела в Иорданию. Именно в тот день, как сообщила мама Марии Ирина, девушку видели в последний раз - она находилась в аэропорту Бахрейна с подругой, о чем свидетельствует ее последняя опубликованная в соцсети фотография.

С тех пор девушка не выходит на связь с мамой, не отвечает на звонки и не появляется в соцсетях. В правоохранительных органах подтвердили, что мама Марии обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери.

Екатеринбургские полицейские обратились в Интерпол, сообщает НТВ. Вместе с Марией пропала и ее подруга - по словам руководителя модельного агенства, с которым сотрудничала екатеринбурженка, девушки поехали знакомиться с женихом подруги Маши, который проявлял внимание и к жительнице Екатеринбурга.