Слесаря из Екатеринбурга, спасшего ребенка, наградили деньгами

Он вынес шестилетнего мальчика из задымленной квартиры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В Екатеринбурге наградили слесаря-спасателя «Екатеринбурггаза» Андрея Яркова, который 28 февраля спас ребенка из задымленной квартиры, сообщает пресс-служба организации сегодня, 10 марта.

Спас на пожаре шестилетнего мальчика

Ранее НАША писала, что 28 февраля шестилетнего мальчика вынес из задымленной квартиры слесарь-спасатель Андрей Ярков. Андрей работал в составе бригады газовой службы, которая приехала по вызову на Куйбышева, 181. Дом расположен на углу с Комсомольской. Слесари-спасатели установили заглушку в кран в подъезде, выбежали из подъезда и увидели мальчика, который стучал в окно на третьем этаже и звал на помощь. Возле дома в тот момент была мама мальчика. Андрей Ярков взял у женщины ключи от квартиры, поднялся на третий этаж, одел мальчика и вывел на улицу.

«Так поступил бы каждый»

Героя поощрили денежной премией и объявили благодарность «за мужество, проявленное при спасении ребенка во время пожара, за профессионализм при исполнении служебного долга, за оперативность при решении неординарных задач». Сам спасатель не видит в своем поступке ничего экстраординарного.

– Так поступил бы каждый, – прокомментировал он.

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