«Сначала жил с одной женщиной и похитил золото и деньги, потом с другой - и ее тоже обокрал»

В отношении «уральского Казановы» возбуждено сразу несколько уголовных дел.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Полицейские в Ивделе задержали альфонса, который обокрал несколько женщин, сообщили в областном управлении МВД сегодня, 10 марта.

Отпетый мошенник Алексей Водолазов

Как сообщается, на Алексея Водолазова завели несколько уголовных дел о мошенничестве.

- Задержали его в Ивделе, где он пытался «залечь на дно» и скрыться от гнева своих бывшиз возлюбленных и правосудия, - прокомментировал официальный представитель областного управления МВД Валерий Горелых. - Органами внутренних дел возбуждено сразу несколько уголовных дел в отношении «уральского Казановы» по статье «Мошенничество». Достаточно долгое время он пытался обвести сыщиков вокруг пальца и избежать ответственности за содеянное. Поначалу была выбрана мера пресения - подписка о невыезде, однако когда гражданин подался в бега, полицейские объявили его в федеральный розыск.

Крал у женщин, с которыми жил

Все потерпевшие называют Водолазова не иначе как «альфонс». По данным следствия, задержанный жил сначала с одной женщиной, у которой похитил деньги и золото, а потом переехал к другой, ее он тоже обокрал. Известна также его причастность еще к двум эпизодам.