«Соль» в Екатеринбурге оказалась никому не нужна

За сколько продавались огромные уличные телеэкраны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Фонд имущества Свердловской области признал несостоявшимся аукцион по продаже восьми установленных в Екатеринбурге светодиодных экранов телеканала «Соль». На торги не пришло ни одной заявки, сообщили накануне, 9 марта, в МУГИСО.

Телеэкраны «Соль» в Екатеринбурге

Напомним, телеканал «Соль» запустил свое вещание 19 декабря 2013 года. Это был единственный в мире телеканал с трансляцией на улицах города. Светодиодные экраны высокого разрешения, размещенные в самых оживленных районах Екатеринбурга, были рассчитаны на большую аудиторию телезрителей – жителей и гостей мегаполиса, находящихся в данный момент на улице.

В Екатеринбурге работали 11 видеоэкранов, шло вещание телеканала «Соль». Там транслировались короткие новости, гороскоп, прогноз погоды. Позже стала появляться и реклама. Но выяснилось, что все телеэкраны установлены с нарушением требований ГИБДД. После короткой борьбы в мае 2014 года организаторы заявили об уходе с рынка.

За сколько продавались телеэкраны

9 марта закончился срок приема заявок на участие в аукционе, назначенном Фондом имущества Свердловской области на 14 марта. Ни одной заявки не поступило.

Экраны выставили на продажу и устроили аукцион. Владельцем конструкций является ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области», которое летом прошлого года купила экраны у предприятия-банкрота. Планировалось получить от продажи 9,3 миллиона рублей.

Основу эфира ТВ «Соль» составляли короткие 15-секундные сюжеты без звука, в яркой, лаконичной и удобной для «транзитного» смотрения форме. Такие сюжеты позволяют доносить до зрителя информационную картину дня – все самое важное и интересное из жизни города, страны и мира.

По условиям продажи, телеэкраны покупатель будет обязан демонтировать в течение месяца, причем за свой счет.

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