Стадион «Уралмаш» в Екатеринбурге оснастят системой распознавания лиц

Специалисты пояснили, как именно будут работать видеокамеры за 18 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Лот стоимостью почти 18 миллионов рублей опубликован сегодня, 10 марта, на сайте госзакупок. Стадион «Уралмаш» в Екатеринбурге ищет поставщиков уникального оборудования.

Система должна заработать этим летом

По плану, так называемая биометрическая система идентификации должна заработать до 31 июля 2017 года. Как указано в документации, «камеры должны распознавать лица посетителей стадиона и сверять их с разработанными картотеками». Это значит, что для попавших ранее в Черный список гостей вход автоматически заблокируется.

Система распознавания лиц должна работать в жару и в мороз

Согласно технической документации, биометрическая система идентификации должна работать при температуре от -20 градусов до +40, а также выдерживать относительную влажность до 90% без образования конденсации.

Прием заявок завершится в конце марта 2017 года.

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