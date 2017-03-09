Стадион «Уралмаш» в Екатеринбурге оснастят системой распознавания лиц

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017
Лот стоимостью почти 18 миллионов рублей опубликован сегодня, 10 марта, на сайте госзакупок. Стадион «Уралмаш» в Екатеринбурге ищет поставщиков уникального оборудования.
Система должна заработать этим летом
По плану, так называемая биометрическая система идентификации должна заработать до 31 июля 2017 года. Как указано в документации, «камеры должны распознавать лица посетителей стадиона и сверять их с разработанными картотеками». Это значит, что для попавших ранее в Черный список гостей вход автоматически заблокируется.
Система распознавания лиц должна работать в жару и в мороз
Согласно технической документации, биометрическая система идентификации должна работать при температуре от -20 градусов до +40, а также выдерживать относительную влажность до 90% без образования конденсации.
- Прием заявок завершится в конце марта 2017 года.
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