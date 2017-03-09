В Екатеринбурге чиновники два раза украли одну и ту же элитную квартиру

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В Екатеринбурге чиновники дважды украли одну и ту же квартиру в элитном жилом комплексе «Аквамарин» на улице Хохрякова, сообщает Znak.com 10 марта.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о хищении элитной квартиры

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о хищении четырехкомнатной элитной квартиры , за незаконное присвоение которой в 2008 году уже получил срок экс-глава областного учреждения юстиции по госрегистрации прав на недвижимость Виктор Шалдин.

В новом уголовном деле говорится о нелегальном приобретении этой же квартиры, которая находилась в государственной собственности. Пока в деле нет фигурантов, однако есть информация, что квартира была передана экс-замглавы управления Марине Черкасовой, которая уволилась в январе 2017 года. После передачи квартиру приватизировали и продали.

Государственную квартиру могли незаконно приватизировать и продать

По данным Znak.com, речь идет о квартире, которая была построена на деньги областного управления Федеральной регистрационной службы, которая была предшественником управления Росреестра. В марте 2006 года был арестован глава управления Виктор Шалдин, который проживал с семьей в этой квартире стоимостью почти пять миллионов рублей. Шалдина приговорили к трем годам колонии общего режима.

Позже квартиру передали заместителю Шалдина Марине Черкасовой, на супруга которой квартира была приватизирована, а затем продана за 10 миллионов рублей