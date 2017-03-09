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В Екатеринбурге гастарбайтеры воруют снег с дорог

В Екатеринбурге гастарбайтеры воруют снег с дорог
16+
Фото: pikabu.ru
Два рабочих складывали снег в «Газель».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Пользователи портала pikabu 10 марта опубликовали фото с улиц Екатеринбурга, на котором двое мужчин в форме рабочих убирают снег с дороги в «Газель».
 
На снимке запечатлены два гастарбайтера в салатовых жилетах и с лопатами. Один мужчина стоит на утрамбованном сугробе, а второй складывает лопатой снег в бордовую «Газель», которая стоит с открытой дверью рядом. 
 
Пользователи в комментариях под фотографией предположили, что рабочим просто не предоставили машину для вывоза снега, и они вышли из ситуации таким образом. Другие предположили, что в актах выполненных работ будет указано, что вместо двух одиноких рабочих с «Газелью» на этой улице работали несколько карьерных самосвалов с погрузчиками и ротой уборщиков.
  • Один из пользователей портала опубликовал аналогичное фото, но из Алматы, где рабочие точно так же убирают снег с дороги, складируя его в «Газель»:

 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 10.03.2017, 17:30
Тэги: Дороги, Фото, Жизнь в городе
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