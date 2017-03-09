В Екатеринбурге продолжается суд по делу «банды Тропиканки» из Нейво-Шайтанского

На скамье подсудимых четыре человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

Сегодня, 10 марта, в Свердловском областном суде продолжаются слушания по делу так называемой Тропиканки. На скамье подсудимых четыре человека: жители поселка Нейво-Шайтанский Светлана Степенько, ее сожитель Илья Муравьев, молодой человек дочери Степенько Вячеслав Неглец и предпринимательница из Алапаевска Наталья Глаголева.

Наталья Глаголева – единственная из подсудимых, кто не содержится в СИЗО. Ее обвиняют только по статье «Мошенничество». На счету Степенько и Муравьева, по версии следствия, убийство трех человек. Неглецу вменяют причастность к гибели двух жителей поселка.

Допрос свидетелей из Алапаевска

За день до сегодняшнего слушания, 9 марта, в Свердловском областном суде допрашивали свидетелей из Алапаевска. Показания дали родные погибшего Александра Брюшина. Его, по данным следствия, Муравьев и Неглец забили железным прутом. Слово дали продавщице Наталье, которая с 2011 года работала у предпринимательницы Натальи Глаголевой. Также высказалась сиделка Евгения Тарасова, которая свела погибшего Александра Брюшина с Муравьевым и Степенько. Последним свидетелем был безработный Александр Миклуха, которому Муравьев также ранее предлагал помочь с оформлением кредита.

Как ранее сообщал журналист НАШЕЙ, сегодня в зале суда должны допросить дочь Степенько Владиславу Мезенцеву. Вторую дочь подозреваемой допросить не удастся, поскольку ей еще не исполнилось 14 лет.

Трансляция из зала суда

10.26. Доброе утро.

НАШ журналист возле зала зала заседаний, двери пока закрыты.

В коридоре ожидает начала заседания Наталья Глаголева, с ней двое мужчин.

10.30. Журналистов пустили в зал.

В своих «аквариумах» находятся обвиняемые Наталья Степенько...

... и ее сожитель Илья Муравьев

Светлана Степенько заметно нервничает в своем «аквариуме», изучая материалы обвинения. Заметив, что снимают, недовольно смотрит на журналиста НАШЕЙ.

10.32. Судья в зале. Процесс начался.

По видеосвязи идет допрос свидетелей из Алапаевска. Первая – Владислава Мезенцева. Она дочь светланы Степенько, студентка 2-го курса алапаевского техникума, так она говорит.

10.35. Владислава говорит, что Муравьев – сожитель ее матери. Неглец – ее парень.

(В это время Светлана Степанько прячется от камеры).

Владислава согласилась давать показания несмотря на то, что судья предупредил: она имеет право отказаться, поскольку на скамье подсудимых ее мать.