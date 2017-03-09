Родня мужа 12-летней беременной цыганки из Екатеринбурга пока не подала заявку для оформления опеки над ней

В Управлении соцполитики уточнили, что по этому вопросу к ним никто не обращался.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В Екатеринбурге сегодня, 10 марта, проходит предварительное судебое заседание по делу 12-летней цыганки Лауры, которая попала в больницу, будучи беременной, в декабре 2016 года. Тогда девочку забрали из семьи ее 16-летнего мужа и поместили в центр помощи несовершеннолетним. Сегодняшнее заседание, на которое пришли только журналисты и представитель соцзащиты, посвящено идентификации личности девочки. Так как у девочки нет никаких документов, пока в материалах дела она проходит как «Иванус Л.М.»

Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ / «Наша газета»

— Будет проведена идентификация личности девочки, так как у нее до сих пор нет никаких документов. Вопрос об опеке на этом заседании решаться не будет. Никаких документов на оформление опеки нам еще не подавали, — рассказала НАШЕЙ представитель управления социальной политики Верх-Исетского района Ирина Остаркова.

Напомним: 12-летнюю Лауру выдали замуж по цыганским обычаям год назад на 16-летнем цыгане Петро. Девочка забеременела. Когда она обратилась в больницу и врачи узнали о ее беременности, они сообщили об этом в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, что у Лауры нет никаких документов, также в Екатеринбурге нет и ее родителей либо других законных представителей. Обратно в табор, в семью ее мужа, девочку могут отдать только в том случае, если родные 16-летнего Петро оформят над ней опекунство.