«Я же их детей учу!» В Екатеринбурге водитель-мигрант обругал матом учителя

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017
В Екатеринбурге водитель маршрутного такси вечером 9 марта в ответ на высказанное ему замечание обложил матерной бранью пассажирку. Оскорбленная женщина заявила в разговоре с журналистом НАШЕЙ, что позвонила и руководству компании.
— Ехала я вчера в маршрутке 021, компании «Уралтрансгрупп». Села на остановке около ТЮЗа, в сторону Пехотинцев. Около Первого километра водитель из стран ближнего зарубежья стал очень дерганно ехать, сделала ему замечание, в спокойном тоне. А он в ответ покрыл меня таким матом! За меня заступились другие пассажирки, он в ответ их тоже обругал! Очень обидно, я учительница, его же детей учу, а он так со мной, — рассказала «Нашей Газете» екатеринбурженка Юлия.
Она также отметила, что звонила и руководству перевозчика, где ее жалобу приняли и обещали разобраться с ситуацией и перезвонить, но пока звонков от руководства «Уралтрансгрупп» ей не поступало.
«Нашей Газете» удалось дозвониться до директора компании и выяснить, какие меры были приняты к водителю-матершиннику.
— Данная жалоба поступала, идет проверка, делом занимается начальник автоколонны. Водитель, который, по словам женщины, ей нагрубил, проверяется, есть его объяснительная. Жалобы принимаются в постоянном режиме, мы же не можем увольнять водителей по каждому замечанию. Есть люди, которые заходят в плохом настроении в маршрутку, сами выводят водителей на конфликт, обзывают их «чурками», а потом жалуются, что их оскорбили, особенно весной и осенью таких случаев все больше и больше, — рассказал директор Александр Мохов.
Он отметил, что если факт нарушения подтвердится, водитель будет временно отстранен от работы для дальнейшего разбирательства.
- Директор сообщил, что по всем нарушениям пассажиры могут обращаться по телефонам, указанным в маршрутных автобусах.
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