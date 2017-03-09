«Я же их детей учу!» В Екатеринбурге водитель-мигрант обругал матом учителя

Директор компании отметил, что жалобы бывают, но часто и сами пассажиры «выводят на конфликт».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В Екатеринбурге водитель маршрутного такси вечером 9 марта в ответ на высказанное ему замечание обложил матерной бранью пассажирку. Оскорбленная женщина заявила в разговоре с журналистом НАШЕЙ, что позвонила и руководству компании.

— Ехала я вчера в маршрутке 021, компании «Уралтрансгрупп». Села на остановке около ТЮЗа, в сторону Пехотинцев. Около Первого километра водитель из стран ближнего зарубежья стал очень дерганно ехать, сделала ему замечание, в спокойном тоне. А он в ответ покрыл меня таким матом! За меня заступились другие пассажирки, он в ответ их тоже обругал! Очень обидно, я учительница, его же детей учу, а он так со мной, — рассказала «Нашей Газете» екатеринбурженка Юлия.

Она также отметила, что звонила и руководству перевозчика, где ее жалобу приняли и обещали разобраться с ситуацией и перезвонить, но пока звонков от руководства «Уралтрансгрупп» ей не поступало.

«Нашей Газете» удалось дозвониться до директора компании и выяснить, какие меры были приняты к водителю-матершиннику.

— Данная жалоба поступала, идет проверка, делом занимается начальник автоколонны. Водитель, который, по словам женщины, ей нагрубил, проверяется, есть его объяснительная. Жалобы принимаются в постоянном режиме, мы же не можем увольнять водителей по каждому замечанию. Есть люди, которые заходят в плохом настроении в маршрутку, сами выводят водителей на конфликт, обзывают их «чурками», а потом жалуются, что их оскорбили, особенно весной и осенью таких случаев все больше и больше, — рассказал директор Александр Мохов.

Он отметил, что если факт нарушения подтвердится, водитель будет временно отстранен от работы для дальнейшего разбирательства.

Директор сообщил, что по всем нарушениям пассажиры могут обращаться по телефонам, указанным в маршрутных автобусах.