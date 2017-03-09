В Пулково задержали экс-министра здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявского

Сейчас он находится в СИЗО.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017
В Санкт-Петербурге сегодня, 10 марта, задержан бывший министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский, написал портал Ura.ru.
По данным личного источника в правоохранительных органах, все произошло в аэропорту Пулково. После этого 60-летнего экс-чиновника поместили в СИЗО Лефортово. По предварительной информации, задержание осуществили сотрудники ФСБ.
Информацию о задержании Аркадия Белявского новостному агентству подтвердил источник в медицинских кругах из близкого окружения экс-министра.
- В мае 2016 года на место Белявского был назначен глава свердловского Росздравнадзора Игорь Трофимов.
- Белявский возглавлял Министерство здравоохранения Свердловской области с декабря 2009 года.