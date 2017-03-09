В Пулково задержали экс-министра здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявского

Сейчас он находится в СИЗО.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В Санкт-Петербурге сегодня, 10 марта, задержан бывший министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский, написал портал Ura.ru.

По данным личного источника в правоохранительных органах, все произошло в аэропорту Пулково. После этого 60-летнего экс-чиновника поместили в СИЗО Лефортово. По предварительной информации, задержание осуществили сотрудники ФСБ.

Информацию о задержании Аркадия Белявского новостному агентству подтвердил источник в медицинских кругах из близкого окружения экс-министра.