В Тавде при попытке подкупить сотрудника ГИБДД задержан иностранец

Свои водительские права он оценил в 7 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В Свердловской области задержан иностранный гражданин, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД, сообщает ГУ МВД сегодня, 10 марта.

Иностранец на «Газели» оценил свои права в 7 тысяч рублей

Накануне вечером в Тавде сотрудники дорожной службы остановили «Газель», водитель которой не сумел предъявить права, пояснив, что забыл их дома. Позднее он действительно показал фотографию своих водительских прав, но, по закону, водитель обязан иметь при себе оригинал документа. Сообщается, что водитель 1985 года рождения является иностранным гражданином, его родина не уточняется.

Как водитель предложил взятку

Чтобы не «нарваться» на административный штраф, который грозил водителю, он положил возле коробки передач 7000 рублей и попытался «договориться» с инспекторами. Те сообщили о попытке взятки в дежурную часть. Нарушитель задержан.

Возбуждено уголовное дело по ст. 291.2 УГ РФ «Мелкое взяточничество».

Мужчине грозит лишение свободы до одного года.

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