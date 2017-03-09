Суд вынес приговор экс-милиционеру, который совершал ритуальные убийства в Верхней Пышме

Арсен Байрамбеков признан виновным в шести убийствах - двух заказных и четырех ритуальных.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017
В Верхней Пышме 10 марта суд вынес приговор экс-милиционеру из Дагестана Арсену Байрамбекову, который обвинялся в шести убийствах (ранее речь шла только о пяти), четыре из которых были ритуальными, сообщает корреспондент НАШЕЙ.
Суд признал экс-милиционера виновным в ритуальных и заказных убийствах
Суд признал Байрамбекова виновным в двух заказных убийствах и в четырех ритуальных, совершенных на территории Свердловской области, и приговорил экс-милицонера к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, после освобождения мужчина будет ограничен в передвижении.
Суд также частично удовлетворил иски родственников жертв Байрамбекова, которые требовали компенсации за моральный вред. Всего удовлетворены три иска - два по 800 тысяч рублей и один - по сто тысяч рублей.
Осужденный приносил людей в жертву богам
На вопросы журналистов о том, раскаивается ли он, Байрамбеков промолчал. На следствии он объяснил, что приносил людей в жертву богам ради богатства и повышения энергетического уровня. Прокурор Екатерина Новосельцева отметила, что Байрамбеков исповедовал языческое мировоззрение. Прокурор также опровергла информацию о том, что мужчина создавал армию зомби.
- Байрамбеков признал свою вину в преступлениях. Ранее экспертиза признала мужчину вменяемым.
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Известно, что у осужденного были четыре сообщницы в осуществлении двух заказных убийств бизнесменов - в 2002 и 2010 годах мужчина застрелил двух екатеринбургских бизнесменов, за что получил денежное вознаграждение.
- Подробнее о ритуальных убийствах, которые совершал осужденный, читайте здесь.