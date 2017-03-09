Суд вынес приговор экс-милиционеру, который совершал ритуальные убийства в Верхней Пышме

Арсен Байрамбеков признан виновным в шести убийствах - двух заказных и четырех ритуальных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В Верхней Пышме 10 марта суд вынес приговор экс-милиционеру из Дагестана Арсену Байрамбекову, который обвинялся в шести убийствах (ранее речь шла только о пяти), четыре из которых были ритуальными, сообщает корреспондент НАШЕЙ.

Суд признал экс-милиционера виновным в ритуальных и заказных убийствах

Суд признал Байрамбекова виновным в двух заказных убийствах и в четырех ритуальных, совершенных на территории Свердловской области, и приговорил экс-милицонера к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, после освобождения мужчина будет ограничен в передвижении.

Суд также частично удовлетворил иски родственников жертв Байрамбекова, которые требовали компенсации за моральный вред. Всего удовлетворены три иска - два по 800 тысяч рублей и один - по сто тысяч рублей.

Осужденный приносил людей в жертву богам

На вопросы журналистов о том, раскаивается ли он, Байрамбеков промолчал. На следствии он объяснил, что приносил людей в жертву богам ради богатства и повышения энергетического уровня. Прокурор Екатерина Новосельцева отметила, что Байрамбеков исповедовал языческое мировоззрение. Прокурор также опровергла информацию о том, что мужчина создавал армию зомби.