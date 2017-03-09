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Суд вынес приговор экс-милиционеру, который совершал ритуальные убийства в Верхней Пышме

Суд вынес приговор экс-милиционеру, который совершал ритуальные убийства в Верхней Пышме
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Арсен Байрамбеков признан виновным в шести убийствах - двух заказных и четырех ритуальных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В Верхней Пышме 10 марта суд вынес приговор экс-милиционеру из Дагестана Арсену Байрамбекову, который обвинялся в шести убийствах (ранее речь шла только о пяти), четыре из которых были ритуальными, сообщает корреспондент НАШЕЙ.

Суд признал экс-милиционера виновным в ритуальных и заказных убийствах

Суд признал Байрамбекова виновным в двух заказных убийствах и в четырех ритуальных, совершенных на территории Свердловской области, и приговорил экс-милицонера к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, после освобождения мужчина будет ограничен в передвижении.
 
Суд также частично удовлетворил иски родственников жертв Байрамбекова, которые требовали компенсации за моральный вред. Всего удовлетворены три иска - два по 800 тысяч рублей и один - по сто тысяч рублей. 

Осужденный приносил людей в жертву богам

На вопросы журналистов о том, раскаивается ли он, Байрамбеков промолчал. На следствии он объяснил, что приносил людей в жертву богам ради богатства и повышения энергетического уровня. Прокурор Екатерина Новосельцева отметила, что Байрамбеков исповедовал языческое мировоззрение. Прокурор также опровергла информацию о том, что мужчина создавал армию зомби. 
  • Байрамбеков признал свою вину в преступлениях. Ранее экспертиза признала мужчину вменяемым.
  • Известно, что у осужденного были четыре сообщницы в осуществлении двух заказных убийств бизнесменов - в 2002 и 2010 годах мужчина застрелил двух екатеринбургских бизнесменов, за что получил денежное вознаграждение.
  • Подробнее о ритуальных убийствах, которые совершал осужденный, читайте здесь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 10.03.2017, 11:35
Тэги: Суд
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