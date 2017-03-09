Почувствовал весну: в зоопарке Екатеринбурга детеныш кенгуру высунул нос и лапки из сумки мамы

Пока сотрудники не придумали ему имя: пол малыша неизвестен.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.03.2017

В Екатеринбургском зоопарке в семействе кенгуру Бонни и Клайда родился малыш. Как рассказали в пресс-службе учреждения, первые шевеления в сумке Бонни они заметили еще в декабре, а на днях детеныш показал свои лапки и стал вылезать.

Как сообщили в зоопарке, пара кенгуру Беннета по имени Бонни и Клайд приехали в Екатеринбург из Берлина еще в 2009 году. Через полгода у них появились первые детеныши. С тех пор они становились родителями уже 5 раз.

В пресс-службе уточнили, что часть детенышей подросла и осталась в зоопарке в Екатеринбурге, часть уехала по обмену в другие города. Один из малышей, Вольт, поселился в отделе прирученных животных и участвует в занятиях по анималотерапии

О том, что у пары есть детеныш, сотрудники учреждения узнали в декабре: в сумке Бонни наблюдалось характерное шевеление. В конце февраля сотрудники, ухаживающие за этими животными, впервые увидели, как детеныш сначала вытащил лапку, а затем сам стал выглядывать наружу.

— Определить точный возраст кенгуренка пока сложно. Он рождается очень маленьким и заползает к маме в сумку. Там подрастает, начинает шевелиться, а когда подрастает, месяца в четыре, вылезает из сумки мамы. Когда детеныш кенгуру освоится в вольере, примерно к полугоду, тогда мы точно сможем его осмотреть и определить пол малыша.

Кенгуру сейчас живут в теплом вольере, с обогревом и другими хорошими условиями, отделенным стеклом от зрителей. Летом их переселяют на улице, причем, как отметили в пресс-службе, кенгуру достаточно терпимы к холоду, уходят в теплые вольеры одними из последних.

— В вольере есть обогрев, стоит теплая лампа. Из-за рождения малыша для животных мы ничего не меняли, дополнительного корма в рацион для мамы тоже добавлять не стали — им всего хватает, — уточнила пресс-секретарь Анна Постовалова.

Родителей и малыша можно увидеть на экспозиции Екатеринбургского зоопарка в павильоне «Птицы и экзотические млекопитающие».